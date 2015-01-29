Науковці: вірус Ебола мутує – BBC

Дослідники із Інституту Пастера у Франції, які перші зафіксували спалах хвороби минулого березня, намагаються визначити, чи став вірус за цей час більш заразним, передає BBC Україна.

Науковці аналізують сотні зразків крові хворих на Еболу в Гвінеї, фіксуючи зміни у вірусі.

"Ми знаємо, що вірус значно змінюється, - заявив генетик Анаваж Сакунтабай. - Це важливо для діагностування нових випадків і для лікування".

Збудник Еболи - РНК-вмісний вірус, що має високий рівень ймовірності мутацій. Це робить його здатним до адаптації та збільшує можливість стати більш заразним.

"Ми вже бачили кілька випадків (захворювання - Ред.), що не мали жодних симптомів, повністю асимптоматичні випадки", - зазначив пан Сакунтабай.

Попередні схожі дослідження у Сьєрра-Леоне показали, що вірус Ебола значно мутував у перші 24 години спалаху, заявили раніше у ВООЗ.

За офіційними даними, хвороба забрала близько 8,8 тисяч життів у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії. Загалом вірусом заразилися 22 тисячі людей.