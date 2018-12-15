Трамп оголосив про звільнення міністра внутрішніх справ США

Трамп подякував чиновнику за роботу на цій посаді.

Президент США Дональд Трамп оголосив про звільнення міністра внутрішніх справ країни Раяна Зінке.

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«Міністр внутрішніх справ Раян Зінке залишить адміністрацію наприкінці року після того, як він пропрацював упродовж майже двох років. Зінке багато зробив під час його перебування на посаді, і я хочу подякувати йому за його службу нашому народу. Адміністрація Трампа оголосить ім’я нового міністра внутрішніх справ наступного тижня», – написав Трамп у "Твіттері".

Раніше президент США вирішив, що виконувачем обов’язків керівника апарату Білого дому буде призначений керівник бюджетного управління адміністрації Мік Малвені. Малвені розпочне виконання обов’язків на початку 2019 року і змінить на посаді Джона Келлі. Чинний керівник апарату йде у відставку, у нього виникли розбіжності з Трампом. Малвені стане третім за два роки главою апарату Білого дому.