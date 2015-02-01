Протести в Гонконзі відновилися після розгону
10:21, 01 лютого 2015Світ
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Борці за демократію в Гонконзі проводять свою першу демонстрацію з тих пір, як в грудні поліція розібрала їх табір у центрі міста.
REUTERS
Протестувальники як і раніше вимагають проведення вільних виборів наступного лідера автономного району. Вибори повинні відбутися в 2017 році, передає Бі-бі-сі.
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У минулому році протестуючі захопили кілька центральних вулиць і площ Гонконгу.
Китай заявляє, що рух за демократію в Гонконгу є прикриттям для ворожих сил з-за кордону.
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