Протести в Гонконзі відновилися після розгону

Протестувальники як і раніше вимагають проведення вільних виборів наступного лідера автономного району. Вибори повинні відбутися в 2017 році, передає Бі-бі-сі.

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У минулому році протестуючі захопили кілька центральних вулиць і площ Гонконгу.

Китай заявляє, що рух за демократію в Гонконгу є прикриттям для ворожих сил з-за кордону.