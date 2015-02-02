Російський літак, який перехопила Британія, ніс ядерну зброю - ЗМІ

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на британське видання Express з посиланням на джерела в міністерстві оборони Британії.

Як зазначається, інформація стала відома від спецслужб Норвегії, які перехопили розмову в кабіні пілотів російських літаків.

Саме завдяки їм стало відомо, що на борту одного з Ту-95, які наблизилися до повітряного простору Британії, знаходиться ракета, оснащена ядерною бойовою частиною, які призначаються для ударів по підводних човнах типу Vanguard.

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Як повідомляється, про це були сповіщені прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і міністр оборони Майкл Феллон.

Як повідомив виданню високопоставлений чиновник ВПС Британії, під час розмови екіпаж літака використав спеціальне слово, яке позначало відповідні тренувальні вправи.

"Ми також знали, з іншого джерела, що один з літаків ніс ядерну зброю задовго до того, як він наблизився до повітряного простору Великої Британії", - сказав він.