Біля будівлі Європарламенту затримали чоловіка в камуфляжі зі зброєю і бензопилою - ЗМІ

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на представників прокуратури королівства, передає ТАСС.

За їх словами, він є вихідцем із Словаччини. Він був одягнений в камуфляж, а в його машині знаходилися пістолет і бензопила.

"Чоловік сказав поліцейським, що він хоче зустрітися з "європейським президентом", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Брюсселі через повідомлення про мінування евакуювали житловий квартал (фото)Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столична поліція евакуювала у понеділок людей з будівлі Європарламенту у зв'язку з загрозою вибуху.

"Персонал Європарламенту, який був евакуйований раніше сьогодні через підозрілий автомобіль на вулиці, повернувся до роботи", - пояснило брюссельське видання.

За його даними, подібна тривога була піднята також навпроти посольства США в Бельгії, проте вона теж виявилася помилковою.