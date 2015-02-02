Кемерон: Саудівська Аравія врятувала сотні британців

21:03, 02 лютого 2015
Світ
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Завдяки розвідувальній інформації, отриманій від Саудівської Аравії, могли бути врятовані життя сотень британців.

REUTERS

Про це заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, передає Бі-бі-сі. Він сказав про це в телеефірі, відповідаючи на питання, чому Великобританія підтримує настільки тісні зв'язки з саудівцями, незважаючи на їх сумнівний послужний список у справі дотримання прав людини.

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Девід Кемерон заявив, що заради забезпечення безпеки Британії доводиться вибудовувати відносини з тими країнами, з якими не завжди і не в усьому можна погодитися.

Британський прем'єр повідомив, що згадані ним розвіддані були отримані від Саудівської Аравії після його приходу до влади 5 років тому, але не навів жодних додаткових відомостей.

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