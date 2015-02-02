Авіація Чада завдала ударів по позиціях "Боко харам"
21:44, 02 лютого 2015Світ
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Бойові літаки військово-повітряних сил Чада третій день поспіль завдають ударів по позиціях бойовиків-ісламістів з руху "Боко харам" на північному сході Нігерії.
REUTERS
За словами очевидців, літаки і вертольоти ВВС Чада бомбили і обстрілювали з гармат цілі в районі міста Гамбору на нігерійської стороні кордону з Камеруном, передає Бі-бі-сі.
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Чад направив свої війська на північ Камеруну в січні і вибив звідти бойовиків "Боко харам", однак не став просуватися вглиб нігерійської території.
Частини збройних сил Чаду, як повідомляється, з неділі зосереджуються в районі прикордонного камерунського міста Фотокола.
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