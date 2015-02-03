Польща не хоче зіпсувати росіянам їхнє святкування "мілітарного тріумфу" - президент

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це в ефірі польського радіо TOK FM cказав президент Польщі Броніслав Коморовський.

"Це насправді не задум, аби зіпсувати росіянам їхнє свято мілітарної перемоги", - наголосив він, коментуючи свою ідею організувати власні заходи у Польщі.

За словами Коморовського, святкування у Москві традиційно проходять у формі "мілітарного тріумфу". Він звернув увагу на те, що не для всіх європейських народів завершення Другої світової війни стало святом.

Читайте такожМосква критикує Польщу за намір святкувати річницю перемоги над нацизмом у ГданськуКоморовський зазначив, що у зв'язку з цим пропонує організувати 8 травня у Польщі конференцію істориків, експертів і політиків з обговорення наслідків для Європи завершення цієї війни. "Я б хотів, аби в дискусії взяли участь нинішні та колишні європейські політики. Хто це зробить, побачимо, бо зараз Європа та весь західний світ шукають якогось оптимального способу поведінки, коли альтернативою є святкування мілітарної перемоги СРСР, спадкоємцем якого є Росія", - сказав Коморовський.

За словами президента Польщі, події в Криму та на сході України показали, що російська армія "не є мирною".

На думку Коморовського, насправді завершення Другої світової війни можна вважати святом європейської інтеграції, бо європейські держави зробили для себе висновок, що об'єднана Європа означає відсутність війни.