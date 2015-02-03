Путін заявив Меркель, що Київ має "купити" бойовиків на Донбасі за "чеченським" сценарієм - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін запропонував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель "чеченський варіант" врегулювання конфлікту на сході України.

Подібну пропозицію він висловив під час переговорів в австралійському Брісбені, пише Financial Times з посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

Як зазначається, Меркель прагнула почути від Путіна, чого він справді хоче, щоб таким чином досягти угоди для вирішення конфлікту.

У відповідь президент РФ заявив, що Київ повинен впоратися з повстанцями так, як він розправився з сепаратистами в Чечні: купуючи їх за допомогою автономності та грошей.

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Як повідомляють джерела видання, для Меркель така ідея була неприйнятною.

Вже наступного дня канцлер Німеччини відкинула обережні висловлювання та говорила про те, що Росія може загрожувати не лише Україні, але й також Грузії чи Балканам.

За словами одного з російських чиновників, переговори в Брісбені також стали і певною точкою для російської сторони.

"Путін і Меркель ніколи не могли терпіти один одного", - сказав він виданню.

"Звичайно, вони професіонали, тому вони робили приязний вигляд протягом тривалого часу. Але, здається, тепер все змінилося", - додав посадовець.