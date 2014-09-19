Путін запропонував провести переговори щодо України в австрійській столиці - ЗМІ

14:17, 19 вересня 2014
Політика
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Розмова між президентом Росії та канцлером Австрії тривала 20 хвилин і велася німецькою мовою.

REUTERS

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з австрійським канцлером Вернером Файманном запропонував провести у Відні черговий етап мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє сайт австрійської газети Österreich з посиланням на канцлера, передає Українська правда.

За даними видання, Путін подзвонив Файманну через півгодини після повернення канцлера з Риму, де той обговорював долю України з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Федерікою Могеріні.

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Österreich уточнює, що "вибухонебезпечна" розмова, яку Путін хотів проводити лише по захищеній від прослуховування лінії, тривала 20 хвилин і велася німецькою мовою.

У свою чергу австрійський канцлер озвучив Путіну чотири вимоги з боку ЄС: якомога швидше вивести зі сходу України всіх російських військових, визнати суверенітет і цілісність України, забезпечити охорону українського кордону з метою не допустити повторного проникнення російських солдат і забезпечити підтримку мирного процесу в Україні з боку Кремля.

У свою чергу Путін заявив, що "бачить поступовий позитивний розвиток подій в Україні" і запевнив, що "високо цінує" мирні намагання Файманна.

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За даними видання, австрійський канцлер одразу повідомив про розмову німецькій колезі Ангелі Меркель, яка, стверджує Österreich, зраділа такому посередництву.

Втім сам Файманн наголосив, що до остаточної цілі ще далеко.

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