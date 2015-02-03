Спецдоповідач ООН: для звільнення всіх "в'язнів совісті" в КНДР потрібно змістити Кім Чен Ина

Спецдоповідач ООН із прав людини в КНДР Марзукі Дарусман заявив, що для звільнення всіх "в'язнів совісті" в Північній Кореї необхідно змістити її лідера Кім Чен Ина і прибрати з політичної арени всю його сім'ю. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Associated Press.

"Я думаю, що першочергове завдання - це негайно звільнити ці 80, а то і 100 тисяч в'язнів і ліквідувати ці табори, - сказав він в інтерв'ю агентству. - Але це може відбутися тільки в тому випадку, якщо ця система, побудована на культі особистості, повністю буде знищена".

"Але це може відбутися тільки в тому випадку, якщо ця система керівництва буде повністю демонтована. І єдиний спосіб зробити це - змістити Кіма і його сім'ю, прибрати їх зі сцени, і щоб нове керівництво зайняло їх місце", - підкреслив спецдоповідач ООН.

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Північні корейці знаходяться "в найбільш уразливому положенні на цьому етапі, це відбувається завжди, коли вина і відповідальність верховного лідера виноситься у всій красі на суд світової громадськості", - зазначив він.

Кім Чен Ин прийшов до влади в грудні 2011 року, після смерті свого батька Кім Чен Ира. У грудні 2013 року в КНДР було страчено Чан Сон Тхека, другу людину в країні після Кім Чен Ина. Кількома днями раніше він був заарештований за звинуваченням у перевищенні повноважень, корупції та розпусному способі життя. Аналітики, однак, припускають, що насправді причиною страти чиновника стало прагнення молодого північнокорейського лідера позбутися від великих політичних конкурентів. Чан Сон Тхек довгий час мав великий вплив у країні і фактично сприймався як регент при своєму племіннику Кім Чен Ині, який прийшов до влади в грудні 2011 року після смерті свого батька Кім Чен Ира.