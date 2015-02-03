Генсекретар НАТО вперше зустрінеться з головою МЗС Росії

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що Йенс Столтенберг і Сергій Лавров проведуть переговори під час триденної конференції з безпеки в Мюнхені, яка почнеться 6 лютого, повідомляє радіо "Свобода".

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Генсек НАТО також має намір провести двосторонню зустріч з президентом України Петром Порошенком під час конференції.

Відносини між Росією і НАТО загострилися після анексії Москвою українського Криму і через конфлікт на Донбасі.

В останні тижні ситуація на сході України погіршилася. За даними ООН, від квітня на сході України загинули щонайменше 5358 людей.