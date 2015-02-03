Кадирова визнали головним борцем з пияцтвом у Росії

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадирова нагороджено премією «Людина 2014 року у боротьбі з наркотиками та алкоголізмом» в Росії. Про це ТАСС повідомив головний психіатр-нарколог МОЗ Росії Євген Брюн.

"Чеченська Республіка - це один з небагатьох регіонів, де введено віковий ценз на продаж алкоголю з 21 року", - зазначив він.

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"У Москві ми давно просуваємо ідею підвищити вік продажу алкоголю. Мотивація зрозуміла. Але не всі депутати підтримують дані заходи. Ми відчуваємо підтримку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова", - підкреслив Євген Брюн.

Премія вручається президією Російської наркологічної ліги та Асоціації наркологів Росії.