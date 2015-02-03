У Ніцці біля єврейського центру виходець з Малі напав на солдатів

Двоє солдатів отримали легкі поранення, одне в руку, інше в обличчя. Зловмисник був затриманий поліцією, передає Бі-бі-сі.

Інцидент стався в центрі міста. Двоє невідомих, які супроводжували людину з ножем, втекли з місця події.

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Як повідомляється, прізвище затриманого зловмисника, вихідця з Малі, - Кулібалі. Так звали одного з бойовиків, які вбили чотирьох відвідувачів в супермаркеті кошерних продуктів в Парижі в січні.