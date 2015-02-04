ЗМІ: стали відомі імена загиблих у ДТП під російським Бєлгородом українців

Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону.

На місці ДТП за участю мікроавтобуса і КамАЗа загинули водій мікроавтобуса та дев'ять пасажирів. Ще одна жінка, що їхала в мікроавтобусі, померла від отриманих травм у лікарні.

Всі вони, за винятком водія вантажівки, є мешканцями Луганська, Луганської та Донецької областей. За даними прес-центру МВС РФ, серед загиблих п'ять жінок і шість чоловіків.

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"На місці ДТП загинули водій мікроавтобуса П. В. Зеленюк та дев'ять пасажирів: Світлана Магильная, 1973 року народження (місто Луганськ), Лідія Кошман, 1950 року народження (Луганська область), Світлана Денисова, 1961 року народження (Луганська область), Анатолій Гук, 1962 року народження (Луганська область), Валерій Михайлов, 1954 року народження (Луганська область), Андрій Капленко, 1974 року народження (Донецька область), Людмила Гаруз, 1971 року народження (Луганська область), Олександр Кошман, 1952 року народження (Луганська область) і Анатолій Юдін, 1995 року народження (Луганська область)", - сказало джерело.

За його словами, ще один пасажир мікроавтобуса - Марія Гуржванка, 1954 року народження, мешканка Луганської області, від отриманих травм померла в лікарні.

В Олексіївській ЦРЛ в даний час перебувають водій КамАЗа А. О. Вовчук (житель міста Сальска Ростовської області), жителі Луганська Анатолій Будков, 1955 року народження, Наталія Осташова, 1962 року народження, Наталія Юдіна, 1964 року народження, а також невстановлена жінка, імовірно Наталія Булкова, 1954 року народження, мешканка Луганська. Прізвище ще одного потерпілого поки не відоме.

ДТП за участю мікроавтобуса і вантажного КамАЗа сталося на автодорозі Р-185 Білгород - Павловськ поблизу населеного пункту Совєтскоє Олексіївського району Бєлгородської області РФ.