Стали відомі останні слова пілота перед падінням літака в Тайвані

Про це передає Лента.ру з посиланням на The Independent.

«Мейдей (міжнародний сигнал лиха поряд з SOS), мейдей, двигун заглох», - опублікувало видання останні слова командира повітряного судна з посиланням на диспетчерські служби.

В даний час відомо про 23 загиблих, 20 осіб, як повідомляє USA Today, як і раніше числяться зниклими без вісті. Зокрема, поки нічого не відомо про долю самого командира повітряного судна.

Раніше стало відомо, що рятувальники знайшли два бортові самописці літака ATR 72-600. Розшифровку " чорних скриньок передбачалося почати ввечері 4 лютого.

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Літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу),впав у річку недалеко від Тайбея через кілька хвилин після зльоту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і таксі. ATR 72-600 здійснював внутрішній рейс з Тайбея на острови архіпелагу Цзиньмень. Момент аварії зафіксували відеореєстратори декількох автомобілів, що проїжджали в цей час мостом.