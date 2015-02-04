У Ніцці після нападу на військових запровадили найвищий рівень терористичної загрози

Найвищий рівень загрози теракту введений в середу на території департаменту Приморських Альп на південному сході Франції, після того як в минулий вівторок у Ніцці було скоєно напад на військовий патруль. Про таку міру оголосив прем'єр-міністр республіки Манюэль Вальс, виступаючи на засіданні національних зборів, передає ТАСС.

"Враховуючи особливу ситуацію, яка склалася у місті Ніцца, я ухвалив рішення підвищити там антитерористичний режим "Віжипірат" до рівня загрози теракту, оскільки необхідно, щоб там були розгорнуті всі сили та засоби", - сказав глава уряду, нагадавши, що аналогічні заходи у паризькому регіоні діють вже місяць.

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Озброєний ножем чоловік напав на військовий патруль в Ніцці, зумів завдати поранення трьом військовослужбовцям, які охороняли будівлю місцевого єврейського культурного центру. Він був затриманий при спробі втечі та поміщений під варту. Зловмисником виявився ісламіст Муса Кулібалі, який здійснив цей вчинок "під впливом радикалізації своїх ісламістських поглядів", повідомив глава МВС Франції Бернар Казньов.

Військові патрулі знаходяться на вулицях Франції в рамках загальнонаціонального антитерористичного плану "Віжипірат". Після січневих терактів у Парижі армія та правоохоронні органи були приведені у стан підвищеної готовності.

В цілому для забезпечення безпеки в країні мобілізовані 10,5 тис військовослужбовців. В першу чергу патрулі розміщуються у місцях масового скупчення людей, на найбільших транспортних вузлах та поряд з релігійними та культурними центрами євреїв та мусульман.