МЗС Іспанії: Якщо на зустрічі у Мінську буде прогрес, розширення санкцій проти РФ відкладуть

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальйо і Марфіль вважає, що в разі досягнення прогресу під час зустрічі на найвищому рівні в Мінську 11 лютого щодо ситуації в Україні розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути відкладено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальйо і Марфіль на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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“Якщо не буде просування у Мінську, то в понеділок це набере чинності”, - сказав міністр.

За його словами, у Європейському Союзі будуть дослухатися до думки української сторони щодо результатів цих переговорів. “Ми можемо відкласти ці санкції, якщо українська сторона вважатиме, що це можна зробити”, - додав Гарсія-Маргальйо і Марфіль.

Клімкін зазначив, що санкції набудуть чинності автоматично наступного понеділка. Водночас він зауважив, що якщо міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішать, що “ми досягли абсолютного вирішального прогресу, тоді, можливо, будуть прийняті додаткові рішення”.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Рада ЄС з питань закордонних справ розширила санкційний список осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України, на 19 фізичних та 9 юридичних осіб. Їм буде заборонено в'їзд до країн ЄС та будуть заморожені їхні активи в країнах спільноти.

Рішення набуде чинності 16 лютого.

29 січня міністри закордонних справ країн ЄС доручили розширити дію санкцій на нових фізичних і юридичних осіб через причетність до подій в Україні.

На тому ж засіданні було прийнято рішення про продовження нині діючих санкцій (введених у березні 2014 року) до вересня.

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Довідка УНІАН. 8 лютого в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».