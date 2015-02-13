Путін здобув у Мінську тактичну перемогу - американський експерт

Таку думку в ефірі ТСН висловив всесвітньовідомий експерт з питань міжнародних відносин Дональд Дженсон.

Він вважає, що американська влада дещо розчарована результатами переговорів у столиці Білорусі.

"У Вашингтоні є певне розчарування досягнутими у Мінську переговорами. Тому що це є тактична перемога президента Путіна. І я погоджуюсь з цим", - сказав він.

Крім того, Дженсон додав, що певними домовленостями президент РФ Путін намагається досягти послаблення санкцій.

Читайте такожРосійський політолог: Для Путіна Україна є лише простором для маневрів

Проте, як нагадує експерт, російському лідерові варто пам'ятати, що за невиконання угод буде велике покарання.

"Все ж президент Барак Обама спостерігатиме за тим, чи буде припинення вогню. І він зараз утримається від санкцій", - зазначив Дональд Дженсон.

Також експерт вважає, що розмови і заяви про надання Україні американської летальної зброї будуть дещо послаблені.