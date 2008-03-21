У Москві задушили відомого журналіста з Першого каналу (фото)
10:43, 21 березня 2008Світ
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Тіло знайшли пожежні
|Ільяс Шурпаев
На місці події працюють слідчі прокуратури. Порушена кримінальна справа за ч.1 ст.105 КК РФ (вбивство). Тіло журналіста було виявлене пожежними в ході гасіння вогню в його квартирі. За версією слідства, вбивця або вбивці журналіста намагалися приховати сліди злочину і підпалили житло.
Основною версією вбивства кореспондента слідство вважає особисті мотиви, проте не виключає і того, що його загибель могла бути пов`язана з професійною діяльністю. Версія про вбивство з метою пограбування вважається менш вірогідною, оскільки злочинці не взяли ноутбук і інші цінні речі.
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