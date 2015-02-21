Росіяни вийшли на «антимайдан» із плакатами: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет»

У центрі Москви росіяни проводять марш «антимайдан».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в акції, санкціонованій російською владою, беруть участь різні громадські організації та політичні партії РФ. Тут можна побачити прапори екологічних організацій, Московського Червоного Хреста й осіб із емблемами бойовиків, що окупували схід українського Донбасу.

Учасники акції несуть у руках плакати з цитатами президента РФ: «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет... Но и тайги он своей не отдаст», «Россия никогда не позволяла и никогда не позволит никому разговаривать с собой языком силы».

Окрім цього, в учасників акції можна побачити однотипні плакати з написом: «Мы - Донбасс». Окрім цього, громадяни йдуть із плакатами: «Сегодня Майдан, завтра разруха», «Нет Майдану!», «Россия против Майдана».

У більшості учасників акції до одягу прикріплені чорно-оранжеві стрічки, які роздають усім бажаючим.

У акції беруть участь переважно особи до 30 років, які, за їхніми словами, представляють різні виші Москви, при цьому вони відмовляються спілкуватися й повідомити, хто й навіщо їх вивів на цю акцію.

Водночас, за допомогою звукопідсилюючої апаратури й величезних екранів присутнім демонструють документальний фільм про небезпеку кольорових революцій і «військових переворотів», оскільки це веде до зубожіння населення. Як приклад наводиться Лівія та Україна.

За даними організаторів, акція має закінчитися мітингом, зокрема за участю українців, що підтримують російську окупацію східної України.

Маршрут маршу й місце проведення мітингу оточені московською поліцією та обгороджені металевою огорожею. Пройти на захід можна лише після огляду поліцейськими за допомогою металодетекторів.