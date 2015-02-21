У центрі Москви проходить пікет проти окупації Росією території України

У центрі Москви, біля метро «Третяковська», проходить узгоджений пікет проти окупації Росією території України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції тримають у руках державні прапори України й РФ, а також руху «Солідарність».

Крім цього, можна побачити плакати з написами: «Разруха на селе? Зато Крым наш», «Русский мир - это ложь, война и смерть?!», «Необъявленная война в Украине — позор и гибель для России», «Кремлевская лживая пропаганда, толкающая людей на убийства - самое большое преступление. Не верьте ей!», «Люди, что с вами? Это не ваша война! А умирать будут ваши дети!».

Люди також тримають плакати з вимогою звільнити громадян України Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Надію Савченко.

Акція проходить спокійно. На її учасників не нападають радикали, що підтримують російську владу, як це відбувається зазвичай.

На місці пікету чергують співробітники поліції.

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Крім цього, учасники акції роздають листівки-запрошення на антикризовий марш 1 березня 2015 року.