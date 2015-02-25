У Білорусі заблокують всі сервіси, що дозволяють анонімно заходити на заборонені сайти
Постачальників інтернет-послуг зобов'язали протягом доби внести в "чорний список" будь-які сервіси, що надають анонімний доступ до мережі.
У Білорусі будуть заблоковані всі анонімайзери (сервіси, які надають інтернет-користувачам анонімний доступ до мережі), що дозволяють обходити обмеження і заходити на заборонені в країні сайти.
Відповідний документ був наданий Національному правовому інтернет-порталу Білорусі, передає LB.ua.
"Державна інспекція при виявленні інтернет-ресурсів, засобів забезпечення анонімності (проксі-сервери, анонімні мережі типу Tor та інші), що дозволяють користувачам інтернет-послуг отримувати доступ до інтернет-ресурсів, ідентифікатори яких включені в список обмеженого доступу, додає в список обмеженого доступу ідентифікатори цих інтернет-ресурсів", - йдеться в документі.
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Будь-які сервіси, що надають анонімні доступ до мережі (в тому числі і Tor), повинні бути внесені до "чорного списку" протягом доби постачальниками інтернет-послуг. З постанови випливає, що для цього провайдери повинні перевіряти список держінспекцій не рідше одного разу на добу.
В середині лютого за блокування доступу до Tor і ресурси-анонімайзери в Росії виступили Держдума і Роскомнагляд. Однак ця ініціатива поки не оформлена у вигляді закону.