У Білорусі заблокують всі сервіси, що дозволяють анонімно заходити на заборонені сайти

У Білорусі будуть заблоковані всі анонімайзери (сервіси, які надають інтернет-користувачам анонімний доступ до мережі), що дозволяють обходити обмеження і заходити на заборонені в країні сайти.

Відповідний документ був наданий Національному правовому інтернет-порталу Білорусі, передає LB.ua.

"Державна інспекція при виявленні інтернет-ресурсів, засобів забезпечення анонімності (проксі-сервери, анонімні мережі типу Tor та інші), що дозволяють користувачам інтернет-послуг отримувати доступ до інтернет-ресурсів, ідентифікатори яких включені в список обмеженого доступу, додає в список обмеженого доступу ідентифікатори цих інтернет-ресурсів", - йдеться в документі.

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Будь-які сервіси, що надають анонімні доступ до мережі (в тому числі і Tor), повинні бути внесені до "чорного списку" протягом доби постачальниками інтернет-послуг. З постанови випливає, що для цього провайдери повинні перевіряти список держінспекцій не рідше одного разу на добу.

В середині лютого за блокування доступу до Tor і ресурси-анонімайзери в Росії виступили Держдума і Роскомнагляд. Однак ця ініціатива поки не оформлена у вигляді закону.