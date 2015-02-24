"Ісламська держава" видала кулінарну книгу для дружин бойовиків
15:20, 24 лютого 2015Курйози
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Фонд «Зора», що займається пропагандою «Ісламської держави» серед жінок, видав куховарську книгу з рецептами страв, які можуть допомогти джихадистам у бою.
REUTERS
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.
У книзі, зокрема, наведено рецепти млинців і «фінікових кульок». До складу обох страв входять борошно, молоко і вершкове масло. Страви рекомендується їсти під час перерв у боях, запиваючи їх кавою або водою. «Вони містять значну кількість калорій і підвищують силу і міць джихадистів», - уточнюється в описі рецептів.
Читайте такожБойовики ІД викрали 90 сирійських християнТакож уточнюється, що кулінарна книга видана арабською мовою.
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