"Ісламська держава" видала кулінарну книгу для дружин бойовиків

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

У книзі, зокрема, наведено рецепти млинців і «фінікових кульок». До складу обох страв входять борошно, молоко і вершкове масло. Страви рекомендується їсти під час перерв у боях, запиваючи їх кавою або водою. «Вони містять значну кількість калорій і підвищують силу і міць джихадистів», - уточнюється в описі рецептів.

Читайте такожБойовики ІД викрали 90 сирійських християнТакож уточнюється, що кулінарна книга видана арабською мовою.