Обама і Туск 9 березня обговорять ситуацію в Україні

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

"Обама і Туск обговорять широке коло питань, зокрема, ситуацію в Україні, в Росії, економічне зростання, Трансатлантичне торгово-інвестиційне партнерство, енергетичну безпеку, клімат і протидію насильницькому екстремізму і тероризму", - наголосив прес-секретар.

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Раніше Туск заявив, що ЄР «буде готова до будь-якого розвитку подій - і поганого, і хорошого». «Якщо Мінські домовленості не виконуватимуться, ми вживатимемо необхідні подальші заходи", - сказав він.

У свою чергу, 24 лютого держсекретар США Джон Керрі заявив, що введення нового пакета санкцій щодо Росії залежить від виконання Мінських домовленостей.