Карл Волох про вбивство Нємцова: Не важливо хто замовник, повинен відповідати Путін

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Не варто вважати Путіна безпосереднім замовником цього вбивства. Більш того, воно може дати абсолютно непередбачувані й навіть небезпечні для нього результати", - написав він.

Однак, за словами Волоха, саме Путін повинен відповідати за це вбивство.

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"Не можна розпалити суспільство до такого пароксизму ненависті, дати розвинутися самому знавіснілому чорносотенству і фашизму - і не отримати такого результату. Ця бомба повинна була вибухнути неодмінно. І прізвище конкретного замовника тут вже не має значення", - зазначив політолог.