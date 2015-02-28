Каспаров: навряд чи Путін давав команду, але він створив атмоферу для політичних вбивств

Про це заявив Гаррі Каспаров, опозиційний російський політик і чемпіон світу з шахів, в ексклюзивному інтерв'ю журналу Фокус.

"Ніхто зараз не може сказати, хто стріляв, але його убив режим. Я сумніваюся, що Путін давав команду. Мені здається, це обстановка, в якій найвідмороженіші елементи, вже зовсім оскаженілі, вважають, що можуть відстрілювати неугодних людей. Путін створив атмосферу, в якій такі політичні вбивства стають можливими", - заявив Каспаров.

На його думку, смерть Нємцова - свідчення "тління режиму".

"Ви не можете вимагати крові в телевізорі 24 години на добу, сім днів на тиждень, а потім дивуватися, що на вулиці відбувається таке. Ця кров результат тотальної параної і зомбування людей, які були розгорнуті в останній рік", - заявив він.

Читайте такожСлідчі підозрюють у вбивстві Нємцова Україну, лібералів та ісламістів, але не ПутінаПричому сам Путін вже не може контролювати процеси, запущені ним, вважає Каспаров.

"Сам президент РФ цей процес вже не може контролювати, тому що ця ненависть, ця звірина сутність вихлюпнулася далеко через край. Тобто, можна вже все. Є вороги, яких треба вбивати, тому що вони американські шпигуни, тому що вони працюють на користь України, і так далі. Далі йде тотальна маячня, яку можна не обговорювати. Але якщо постійно накручувати цю маячню, то рано чи пізно починають відбуватися страшні речі", - сказав він.

Також політик нагадав, що Нємцова вбили "за два кроки від Кремля".

"З усіма цими путінськими силовиками, які контролюють кожен сантиметр, людину застрелили просто на очах у Кремля. Це доводить, що вся вертикаль влади зайнята не забезпеченням безпеки країни та її громадян, а саме захистом режиму: Путіна і його кліки", - вважає Каспаров.