Рада Європи: Вбивство Нємцова - ознака "клімату ненависті"

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, передає Українська правда із посиланням на AP.

"Це політичне убивство є ознакою клімату ненависті та нетолерантності, який розвивається сьогодні у багатьох частинах Європи, включно з Російською Федерацією", - зазначив він.

Читайте такожНємцова поховають 3 березня на Троєкуровському кладовищі в Москві

Ягланд закликав європейські країни "об’єднати сили, щоб зупинити цей небезпечний розвиток".

Разом з тим у правозахисній організації Amnesty International заявили: у нинішньому кліматі переслідування свободи слова, зборів та об’єднань загибель Нємцова "є холоднокровним вбивством одного з тих голосів, які влада так активно намагалася заглушити".

Як зазначив заступник директора Amnesty International у Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв, вже є цілий перелік нерозкритих політичних убивств та нападів у Росії, розслідування яких було під "особистим контролем" високопосадових російських політиків.

Читайте такожПорошенко розповів про розмову з Нємцовим: Він хотів надати докази військової агресії РФ

"Ми не можемо дозволити Борису Нємцову стати просто ще один іменем у цьому переліку", - зазначено у заяві організації.

Як відомо, Борис Нємцов був вбитий в ніч на 28 лютого у центрі Москви. На 1 березня у Москві та Петербурзі заплановано жалобну ходу в пам’ять опозиціонера.