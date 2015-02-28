Рада Європи: Вбивство Нємцова - ознака "клімату ненависті"
Вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова - політичне і є "ознакою клімату ненависті та нетолерантності".
Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, передає Українська правда із посиланням на AP.
"Це політичне убивство є ознакою клімату ненависті та нетолерантності, який розвивається сьогодні у багатьох частинах Європи, включно з Російською Федерацією", - зазначив він.
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Ягланд закликав європейські країни "об’єднати сили, щоб зупинити цей небезпечний розвиток".
Разом з тим у правозахисній організації Amnesty International заявили: у нинішньому кліматі переслідування свободи слова, зборів та об’єднань загибель Нємцова "є холоднокровним вбивством одного з тих голосів, які влада так активно намагалася заглушити".
Як зазначив заступник директора Amnesty International у Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв, вже є цілий перелік нерозкритих політичних убивств та нападів у Росії, розслідування яких було під "особистим контролем" високопосадових російських політиків.
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"Ми не можемо дозволити Борису Нємцову стати просто ще один іменем у цьому переліку", - зазначено у заяві організації.
Як відомо, Борис Нємцов був вбитий в ніч на 28 лютого у центрі Москви. На 1 березня у Москві та Петербурзі заплановано жалобну ходу в пам’ять опозиціонера.