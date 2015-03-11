Суд в Італії остаточно виправдав Берлусконі по "справі Рубі"
Верховний суд Італії після дев'ятигодинного засідання підтвердив виправдувальний вирок колишньому прем'єру Сильвіо Берлусконі у скандальній "справі Рубі".
Рішення верховного суду є остаточним і не може бути опротестовано, передає Deutsche Welle. Політика звинувачували в тому, що під час так званих вечірок "бунга-бунга", що проводилися на його віллі, Сільвіо Берлусконі багаторазово вступав в інтимні стосунки з неповнолітньою танцівницею з Марокко Карім ель-Махруг на прізвисько Рубі і платив їй за це.
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Крім того, він зловжив службовим становищем, намагаючись домогтися її звільнення з поліції, коли Рубі була затримана за підозрою у крадіжці. У підсумку міланський суд в першій інстанції 24 червня 2013 засудив політика до 7 років тюремного ув'язнення і довічної заборони обіймати державні посади.
Рішення верховного суду не тільки остаточно знімає з Сильвіо Берлусконі всі звинувачення у "справі Рубі", але і знову відкриває йому шлях у політику.