США можуть посилити тиск на РФ, бо наявні санкції не принесли бажаного результату
Нинішні санкції проти Росії наразі не принесли бажаних результатів, тому тиск на Москву може бути посилений
Про це заявив речник Білого дому Джош Ернест, передає Радіо Свобода.
"Нинішні санкції проти Росії наразі не принесли бажаних результатів, тому ми і продовжуємо спостерігати дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні і невиконання зобов’язань, взятих нею під час переговорів з українською, німецькою та французькою сторонами у Мінську. Ми і далі занепокоєні поведінкою Росії на сході України. Тому перспектива збільшення для Росії плати лише зростає", – сказав Ернест у середу, 11 березня, під час прес-конференції у Вашингтоні.
Читайте такожУ МЗС РФ вважають нові санкції США "помстою" Росії за вихід з Договору про звичайні збройні сили
Нагадаємо, Європейський союз розглядає можливість збереження економічних санкцій проти Росії до грудня 2015 року. 11 березня декілька дипломатів із країн-членів ЄС на умовах анонімності заявили Радіо Свобода, що глави держав Євросоюзу можуть вирішити розширити дію обмежень до грудня, коли зустрінуться на саміті в Брюсселі 19 березня.
Сьогодні США поповнили свій "чорний список", додавши 14 фізичних осіб та дві організації - банк РНКБ і Євразійський союз молоді.