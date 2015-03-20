"Лабораторія Касперського" співпрацює з ФСБ, використовуючи інформацію про клієнтів - Bloomberg

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що засновник і керівник компанії Євген Касперський сам працював у ФСБ. У 2012 році, за даними Bloomberg, з компанії пішли високопоставлені менеджери, замість них прийшли люди, у яких були тісні зв'язки з російськими військовими або розвідувальними структурами.

"Деякі з них тісно співпрацювали з ФСБ і допомагали відомству розкривати кримінальні справи, використовуючи при цьому базу, в який були дані про 400 мільйонів клієнтів компанії. Про це агентству розповіли шість колишніх і нинішніх співробітників компанії", - йдеться в повідомленні.

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Касперський, за даними Bloomberg, щотижня ходить в баню в групі з п'яти-десяти осіб, серед яких часто виявляються співробітники російських спецслужб. Сам він в інтерв'ю агентству розповів, що похід в лазню носить виключно соціальний характер. За його словами, це допомагає співробітникам "подружитися".

За інформацією агентства, Ігор Чекунов, заступник компанії з юридичних питань, який часто, за даними Bloomberg, ходить в баню з Євгеном Касперського, і є ключовою особою по взаємодії з російським урядом. З 2013 року він нібито керує групою з десяти чоловік, які надають інформацію ФСБ і іншим російським держструктурам.

Касперський розповів агентству, що представники держструктур не можуть прив'язати зібрану інформацію до окремим клієнтам. "Я не та людина, з якою можна поговорити про російські реалії, тому що я живу в кіберпросторі", - додав він.

У той же час, як повідомляє Дождь, в прес-службі "Лабораторії Касперського" заперечують будь-яке співробітництво зі спецслужбами.