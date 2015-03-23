У Перу в результаті ДТП загинуло понад 34 особи

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Андес.

Відзначається, що зіткнення між трьома пасажирськими автобусами і вантажівкою сталося на жвавій трасі поблизу міста Уармей на північний захід від столиці країни, Ліми, 04:10 ранку за місцевим часом (11:10 по Києву).

"За попередніми даними, пасажирський автобус компанії Murga Serrano виїхав на смугу зустрічного руху, що призвело до трагедії", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, за словами рятувальників, один з автобусів розвалився на три частини, і у нього відірвало дах.

За даними представника міністерства охорони здоров'я Анібала Веласкеса, в місто Уармей зі столиці були направлені додаткові бригади швидкої допомоги для допомоги постраждалим.