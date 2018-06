24% росіян вважають свою країну лідером світової економіки - опитування

Чверть громадян Росії (24%) вважає, що країна є світовим економічним лідером або знаходиться в першій десятці країн із найбільш розвиненою економікою.

Про це свідчить опитування фонду "Громадська думка", передає LB.ua.

У той же час 40% громадян розташували Росію між 10-ю і 50-ю позиціями з економічного розвитку. Ще 6% опитаних вважає російську економіку відсталою.

Крім того, на думку 11% респондентів, РФ лідирує за матеріальним становищем населення. 36% констатували середнє матеріальне становище, 12% - погане.

На питання про те, яке місце за ступенем захисту прав і свобод громадян Росія займає серед інших країн світу, 19% росіян відповіли, що знаходиться в першій десятці. Ще 34% вважають, що їх країна розташувалася між 10-ю і 50-ю позиціями. 13% впевнені в тому, що між 50-ю і 100-ю позиціями. Ще 25% вагалися з відповіддю.

Відповідаючи на питання про те, яке місце за рівнем безпеки особистості Росія займає серед інших країн світу, 21% опитаних заявили, що входить в першу десятку, 33% - розмістили її між 10-ю і 50-ю позиціями, 15% - між 50-ю і 100-ю позиціями, 9% заявили, що вона входить до числа найбільш відсталих, і 22% - вагалися з відповіддю.

В опитуванні взяли участь 1600 чоловік у 34 регіонах країни. Статистична похибка не перевищує не перевищує 3,6%.

За прогнозом Мінекономрозвитку, ВВП Росії за підсумками 2015 року впаде на 3%. Зростання цін при цьому сягне 12%, а реальні доходи населення знизяться на 9%. У "ВТБ Капітал" підрахували, що цього року 50-55% сімейного бюджету росіян буде йти на покупку продуктів.

Як пише The Independent, згідно з рейтингом найбільших економік 2014 року, що склав Британський Центр економічних і ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research, CEBR), Росія зайняла 10-е місце. Її випередили такі країни (в порядку зростання): Індія, Італія, Бразилія, Франція, Великобританія, Німеччина, Японія, КНР і США.