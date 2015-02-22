68% росіян вважають, що на Росію можуть напасти - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром", пише Українська правда.

Респондентам було поставлено запитання "Як ви думаєте, чи існує зараз військова загроза Росії з боку інших країн?".

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Ствердно на це запитання відповіли 68% росіян. Для порівняння - у 2013 році так вважав 51% росіян.

При цьому 82% жителів Росії не сумніваються, що армія РФ "здатна захистити Росію".

Разом з тим 50% росіян висловилися за збереження загального військового обов'язку і призову, за перехід армії на контракт - 37%, ще 13% вагалися з відповіддю.

Опитування проведене 23 - 26 січня 2015 за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни.

Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.