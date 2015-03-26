Британські ЗМІ опублікували фото пілота, який міг навмисно знищити аеробус A320

Британська газета Independent опублікувала фото другого пілота літака Airbus A-320, який розбився на півдні Франції.

Прокурор Франції Бріс Робен вважає, що саме другий пілот, 28-річний Андреас Лубітц, який на час аварії перебував у кабіні літака, "мав намір знищити" авіалайнер, на борту якого перебувало 150 чоловік.

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За даними західним ЗМІ, Андреас Лубітц із дитинства мріяв стати пілотом. Друзі описали його як "досить тиху", але доброзичливу людину. Також вони розповіли, що ознак депресії останнім часом в нього не помічали.

Слід зазначити, у авіакомпанії Germanwings просять ЗМІ не називати ім'я Лубітца.

Як повідомлялося раніше, німецькі експерти підтверджують дані французької прокуратури про причетність другого пілота до катастрофи A320.

У свою чергу, глава авіакомпанії Lufthansa Карстен Шпор заявив, що шокований заявою французького прокурора про те, що другий пілот Андреас Лубітц навмисно розбив літак.

Шпор наголосив, що авіакомпанія дуже серйозно підходить до відбору кадрів і у них не було ніяких підстав вважати, що Андреас Лубітц здатний на такий крок.