Влада Австрії заборонила пілотам залишатися в кабіні літака наодинці

З п'ятниці, 27 березня, під час польотів на літаках австрійських авіакомпаній в кабіні пілота зобов'язані знаходитися як мінімум дві людини.

Відповідні зміни в правила безпеки польотів влада Австрії ввела після трагедії, яка забрала 150 життів у вівторок на півдні Франції, повідомляє Новое время з посиланням на видання The Figaro.

Якщо ж один із пілотів змушений на час залишити своє місце, його має замінити хто-небудь із членів екіпажу.

Нові заходи, зокрема, стосуватимуться двох австрійських компаній: Austrian Airlines і Flyniki.

Читайте такожУ Європі можуть зробити обов'язковим "правило двох пілотів" в кабіні літака

Раніше про аналогічні зміни оголосили Німеччина та Канада, а також лоукостери easyJet і Norwegian Air Shuttle.

Подібне правило вже діє в США.

Крім того, можливість переглянути норми про необхідне число пілотів в кабіні літака в даний час розглядають регулюючі органи Європейського Союзу.