У Британії стартувала передвиборча кампанія

У Великобританії 30 березня починається передвиборна кампанія напередодні загальних виборів, які пройдуть 7 травня, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Основними претендентами на прем'єрське крісло є нинішній прем'єр-міністр Девід Кемерон і лідер опозиційної лейбористської партії Ед Мілібенд.

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Аналітики тим часом вказують на зростаючу популярність Партії незалежності на чолі з Найджелом Фараджем, яка піднімає питання про незалежність Лондона від Брюсселя.