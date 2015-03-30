Пєсков заперечує участь Кремля у знищенні меморіала Нємцову

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков закликав "не політизувати" те, що з місця вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова були прибрані квіти і фотографії, пише РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що у вихідні з мосту, де було вбито політика, були прибрані квіти, свічки та фотографії.

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"Я не знаю, звідки небайдужим громадянам та блогерам відомо про якісь рішення адміністрації президента, але можу вас запевнити, що, безумовно, адміністрація президента комунальними питаннями в місті Москві не займається. І в даному випадку, якщо московською владою, районною владою були зроблені якісь дії, скажімо так, наведення порядку в плані прибирання, то я би в даному випадку не робив якихось висновків, не політизував б цю тему", - сказав Пєсков.