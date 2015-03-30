Карімов переміг на президентських виборах в Узбекистані, набравши понад 90% голосів

Як повідомляє ТАСС, про це на брифінгу повідомив голова Центрвиборчкому Мірза-Улугбек Абдусаломов.

"За Карімова віддали свої голоси 17,2 млн осіб, або 90,39% виборців із числа тих, хто взяв участь у голосуванні", - наголосив він.

Відповідно до статті 35 закону "Про вибори президента Республіки Узбекистан", це дає право вважати його обраним главою держави.

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Карімов був висунутий кандидатом на участь у президентських виборах на з'їзді Руху підприємців і ділових людей - Ліберально-демократичної партії Узбекистану.

Як повідомлялося, вибори президента Узбекистану відбулися 29 березня.

Карімов очолює країну від 1989 року.