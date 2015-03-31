Пентагон підтримав план лідерів Ліги арабських держав створити спільну військову силу

Рішення, оголошене 29 березня в Єгипті на саміті Ліги арабських держав, демонструє нові умови, якими керуватимуться Саудівська Аравія, Єгипет та їхні союзники для військового втручання в регіональні кризи.

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Докладніший план сторони планують розробити протягом місяця, а через чотири місяці вони прагнуть остаточно затвердити його, передає Радіо Свобода.

Водночас коаліція з 10 сунітських держав на чолі з Саудівською Аравією вже здійснює повітряні удари по шиїтських заколотниках у Ємені. Реяниця Держдепартаменту США Марі Гарф заявила 30 березня, що Вашингтон усе ще чекає в цьому питанні на оперативний мандат, наданий Лігою арабських держав.