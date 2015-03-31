Майже 40% росіян позитивно ставляться до Сталіна - опитування

З них 30% відчувають повагу, 7% - симпатію, 2% - захоплення. Кожен третій респондент байдуже ставиться до персони Сталіна.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Лавада-Центром.

Сприйняття Сталіна значно диференціюється в залежності від віку респондента - серед молодих у кожного другого переважає байдужа оцінка, тоді як літні респонденти (43%) схильні ставиться до Сталіна з повагою.

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Також ставлення до тирана залежить від типу споживчого статусу - у заможних росіян в 4 рази частіше виражене негативне ставлення до Сталіна, ніж серед «бідних» респондентів.

У цілому по країні з 25% в 2012 р. до 45% в 2015 р. збільшилася частка росіян, які вважають жертви, яких зазнав радянський народ в сталінську епоху, виправданими "великими цілями і результатами", які були досягнуті.

Москвичі (64%), росіяни з високим споживчим статусом (66%), навпаки, вважають, що ніякі результати, навіть якщо вони в ім'я великої мети, не можуть бути виправдані принесеними жертвами.

Опитування проведено 20 - 23 березня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%