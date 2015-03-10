У Росії відкриється музей Сталіна

Ініціатором відкриття музею є російське Міністерство культури, передає канал 24.

Музей створять у будинку колгоспниці Кондратьєвої. Саме в цієї жінки зупинявся Сталін, коли в 1943 році відвідував фронт. Тематика виставок, які розташуються у музеї, вкрай промовиста — "10 сталінських ударів", "вклад Сталіна у перемогу" та "Сталін — символ успіху радянських перемог".

Читайте такожБільше половини росіян позитивно ставляться до Сталіна – опитування

Нагадаємо, тиждень тому стало відомо про ліквідацію єдиного в Росії музею-комплексу, присвяченому жертвам сталінського режиму — ГУЛАГу. Більше того, на місці ліквідованого музею Перм-36 вже створили музей про наглядачів та про архітектурні особливості табору смерті.

Як свідчать опитування у соцмережах, більшість росіян хочуть "Сталіна" при владі". 54% опитаних сказали, що підтримали б політика, який практикував би жорстку політику.