У десятках провінцій і найбільших містах Туреччини відключена електроенергія

В Анкарі, Стамбулі та кількох інших великих містах зупинилися трамваї та потяги метро, не працюють світлофори, повідомляє Бі-бі-сі.

Також порушена система транспортних перевезень та робота підприємств по всій країні.

Прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу заявив, що влада вивчає всі можливі причини масового відключення електроенергії в турецьких провінціях, передають РИА Новости. У міненерго Туреччини створено антикризовий штаб. За словами міністра енергетики і природних ресурсів Танера Йилдиза, причиною можуть бути неполадки на розподільних лініях.

Як повідомляє турецьке агентство Аnadolu, енергія в даний час подається на рівні 15% на стратегічно важливі об'єкти, зокрема, метрополітен Анкари і парламент Туреччини. Частково відновлено електропостачання в Стамбулі, Трабзоні, Самсуні, Чорумі, Синопі та інших містах.

Проблеми з електропостачанням, які виникли у турецької енергетичної компанії TEIAS, призвели до важкої для країни енергокризи за останні 15 років.