В СК РФ повідомили про три обвинувальні вироки у справі "Бойової організації російських націоналістів"

Раніше СК РФ повідомив про чотирьох засуджених - В'ячеслава Ісаєва, Максима Баклагіна, Юрія Тихомирова та Михайла Волкова, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з новим повідомленням, Юрій Тихомиров не потрапив до числа тих, хто отримав обвинувальний вирок.

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Крім того, справи Баклагіна та Ісаєва за статтею "участь в екстремістському співтоваристві" підлягають припиненню через закінчення терміну давності.

За даними Слідчого комітету, обвинувачені у справі БОРН причетні до вбивства адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, а також судді Мосміськсуду Едуарда Чувашова, лідерів антифашистських рухів Федора Філатова, Іллі Джапарідзе та Івана Хуторського, спортсмена Мусліма Абдуллаєва, фігуранта процесу "Чорних яструбів" Расула Халілова і таксиста Соса Хачикяна.

Раніше УНІАН повідомляв, що в МВС РФ визнали, що частина російських націоналістів воює в Україні на стороні бойовиків.