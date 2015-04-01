В СК РФ повідомили про три обвинувальні вироки у справі "Бойової організації російських націоналістів"
Слідчий комітет Росії уточнив кількість обвинувальних вироків, винесених присяжними у справі "Бойової організації російських націоналістів" - за його даними, засудили трьох, а не чотирьох членів БОРН.
Раніше СК РФ повідомив про чотирьох засуджених - В'ячеслава Ісаєва, Максима Баклагіна, Юрія Тихомирова та Михайла Волкова, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Згідно з новим повідомленням, Юрій Тихомиров не потрапив до числа тих, хто отримав обвинувальний вирок.
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Крім того, справи Баклагіна та Ісаєва за статтею "участь в екстремістському співтоваристві" підлягають припиненню через закінчення терміну давності.
За даними Слідчого комітету, обвинувачені у справі БОРН причетні до вбивства адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, а також судді Мосміськсуду Едуарда Чувашова, лідерів антифашистських рухів Федора Філатова, Іллі Джапарідзе та Івана Хуторського, спортсмена Мусліма Абдуллаєва, фігуранта процесу "Чорних яструбів" Расула Халілова і таксиста Соса Хачикяна.
Раніше УНІАН повідомляв, що в МВС РФ визнали, що частина російських націоналістів воює в Україні на стороні бойовиків.