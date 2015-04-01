У Німеччині закликають пом'якшити лікарську таємницю після катастрофи в Альпах, пілоти та лікарі проти

Профспілка німецьких пілотів Cockpit виступила проти пом’якшення правила про нерозголошення лікарської таємниці, повідомляє Українська служба DW.

Вимоги змінити його лунають у Німеччині усе гучніше після катастрофи літака Germanwings, в якій загинули 150 людей.

"Якщо мій лікар не зобов'язаний дотримуватися лікарської таємниці, то я не розповім йому про свою проблему через страх втратити ліцензію пілота", - заявив голова профспілки пілотів Ілья Шульц в інтерв’ю газеті Rheinische Post, опублікованому у вівторок, 31 березня.

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За його словами, змінити принцип лікарської таємниці можуть вимагати лише ті, хто не знайомий чи побіжно знайомий із галуззю. Лише завдяки дотриманню цього правила лікар може "надати справжню допомогу", цитує слова Шульца агентство AFP.

Голова профспілки також відкинув вимогу про проведення регулярних психологічних обстежень пілотів. "Наші психологи невисокої думки про такі обстеження. Вони можуть показати стан людини лише на момент їхнього проведення", - вказав він. А психічний стан людини може змінитися за мить, додав голова профспілки. Значно важливішою, на думку Шульца, є програма постійної підтримки пілотів, зокрема, тренування на льотному тренажері. Під час такого тренінгу льотчики з нестабільною психікою можуть показати свої проблеми, запевнив голова Cockpit.

Тим часом голова федерального об'єднання психотерапевтів Райнер Ріхтер також виступив проти пом'якшення зобов’язань щодо нерозголошення даних про пацієнтів. "У випадках, коли пацієнти наражають на небезпеку інших, лікарська таємниця - не проблема", - вважає він.

За словами Ріхтера, лікарі та психотерапевти і зараз мають право порушувати цей принцип, якщо тим самим вони можуть запобігти завданню шкоди третім особам. "У тих випадках, коли йдеться про життя і смерть, вони навіть зобов’язані це зробити", - сказав він в інтерв’ю агентству dpa.

Пом'якшення принципу лікарської таємниці щодо пацієнтів із високим ступенем професійного ризику не допоможе запобігти катастрофам, схожим на ту, що трапилась 24 березня, зазначає голова федерального об'єднання німецьких психотерапевтів. Питання в тому, які професії слід включити у такий список, додав Ріхтер. Він також нагадав, що щороку відбуваються "сотні автомобільних аварій, спричинених спробою суїциду".

Напередодні прокуратура Дюссельдорфа повідомила про те, що другий пілот літака, який розбився в Альпах, раніше лікувався у психіатрів через схильність до самогубства. Слідчі підозрюють, що 27-річний Андреас Лубіц міг зумисне направити літак на гірський масив.