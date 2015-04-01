Путін чхати хотів на Росію, він думає тільки про себе - екс-інвестор

Про це в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard розповів колишній американський інвестор Вільям Браудер, який багато років працював на російському ринку, а нині був оголошений персоною нон ґрата в Росії.

За словами бізнесмена, на Заході помиляються, коли вважають Путіна націоналістом і імперіалістом, передає ZN.

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"Насправді його зовсім не хвилює, скільки людей помирає в Росії. Йому не складно брехати західним політикам. Від початку його цікавили лише дві речі: збільшення особистого багатства і влада. На Заході часто зображують Путіна як націоналіста. Але це не так. Путіну начхати на Росію, він думає лише про себе. Якби країна дійсно була важлива для нього, він би не вбивав таких людей, як Сергій Магнітський, а розібрався б з людьми, які вкрали 230 мільйонів доларів у держави", - сказав Браудер.

Він також розповів, за яких умов Путін зупиниться і відмовиться від агресивної політики. На його думку, цього не станеться, якщо Захід і далі буде намагатися зупинити військову агресію дипломатією.

"В Європі і США політики приймають бажане за дійсне, думаючи, що за допомогою переговорів зможуть добитися повернення життя і способу ведення справ до конфлікту. Я десять років тісно співпрацював з Путіним і можу дещо сказати про його характер. Жодного шансу повернути все, як було, немає", - переконує бізнесмен.

За його словами, Заходу доведеться або застосувати фізичну силу проти Росії, щоб зупинити її агресію, або створити такі умови, щоб продовження війни для неї стало занадто дорогим. Одним із інструментів у створенні таких умов, на думку Браудера, могло б стати відключення Росії від системи SWIFT і арешт рахунків і активів усіх друзів-олігархів Путіна. Це могло б створити серйозні проблеми для Кремля.