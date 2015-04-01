Найбільші російські ЗМІ продублювали жартівливу новину про поставку "Містралів" до Латвії та Італії
Головні новинні агентства РФ розтиражували фейковую новину про передачу французьких "Містралів" країнам Євросоюзу.
Інформаційні агентства РИА Новости, ТАСС і «Интерфакс» опублікували повідомлення про те, що вертольотоносці «Містраль», що призначалися Росії, передадуть Євросоюзу. Джерелом цієї інформації стало видання EU Observer. Воно посилалося на представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні, повідомляє Медуза.
EU Observer повідомив, що перший вертольотоносець отримає назву «Юнкер» в честь голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Корабель відправлять до Риги, оскільки Латвія в даний час головує в ЄС. Команду «Юнкера» наберуть з числа військовослужбовців якоїсь Бойової групи Бенілюксу.
«Юнкер» ходитиме під прапором ЄС, але зареєструють корабель в Панамі, щоб заощадити на податках. Його завданням стане стримування російської агресії в Балтійському регіоні.
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З Риги, говорилося в замітці EU Observer, «Юнкер» відправиться до Люксембургу - держави, яка не має виходу до моря. Це станеться, коли до Люксембургу перейде головування в ЄС.
Другий вертольотоносець, як повідомило видання, назвуть «Могеріні» й відправлять на італійський острів Лампедуза.
Незабаром після публікації агентства випустили спростування з посиланням на представників зовнішньополітичного відомства ЄС. Дипломати повідомили кореспондентам, що замітка в EU Observer - це першоквітневий жарт.