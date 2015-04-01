Найбільші російські ЗМІ продублювали жартівливу новину про поставку "Містралів" до Латвії та Італії

Інформаційні агентства РИА Новости, ТАСС і «Интерфакс» опублікували повідомлення про те, що вертольотоносці «Містраль», що призначалися Росії, передадуть Євросоюзу. Джерелом цієї інформації стало видання EU Observer. Воно посилалося на представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні, повідомляє Медуза.

EU Observer повідомив, що перший вертольотоносець отримає назву «Юнкер» в честь голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Корабель відправлять до Риги, оскільки Латвія в даний час головує в ЄС. Команду «Юнкера» наберуть з числа військовослужбовців якоїсь Бойової групи Бенілюксу.

«Юнкер» ходитиме під прапором ЄС, але зареєструють корабель в Панамі, щоб заощадити на податках. Його завданням стане стримування російської агресії в Балтійському регіоні.

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З Риги, говорилося в замітці EU Observer, «Юнкер» відправиться до Люксембургу - держави, яка не має виходу до моря. Це станеться, коли до Люксембургу перейде головування в ЄС.

Другий вертольотоносець, як повідомило видання, назвуть «Могеріні» й відправлять на італійський острів Лампедуза.

Незабаром після публікації агентства випустили спростування з посиланням на представників зовнішньополітичного відомства ЄС. Дипломати повідомили кореспондентам, що замітка в EU Observer - це першоквітневий жарт.