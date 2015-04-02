Московські клуби відмовилися приймати концерт пам'яті Нємцова

Про це пише КоммерсантЪ.

Заручившись згодою виступити на концерті (планувалося, що вхід буде безкоштовним) у Юрія Шевчука, Андрія Макаревича, груп «Бі-2» і «Браво», організатори почали підшукувати майданчик для вечора пам'яті.

"Ми послідовно обдзвонили всі майданчики місткістю більше 2 тисячі людей, і від усіх отримали відмову, - повідомив організатор концерту радіоведучий Михайло Козирєв . - Самі керівники або власники клубів були не проти, їхня реакція була позитивною, але вони говорили, що їм треба порадитися з кураторами або силовими структурами. Потім була відповідь, що "нам не рекомендували з цим зв'язуватися"".

Згоду дав Театр Стаса Наміна, але концерт не погодила служба безпеки Парку Горького, в якому він розташований.

За словами Михайла Козирєва, деякі музиканти також відмовилися брати участь у концерті.

"Один мені сказав: "Мішо, ти отямся, якщо вони (влада - ред.) зуміли так насолити Шевчуку і Макаревичу, то нас закатають в асфальт, а на мені висять музиканти". Приблизно те ж саме говорили власники клубів", - говорить Козирєв.

Читайте такожПідозрювані у вбивстві Нємцова заявили, що силовики РФ під катуваннями вимагають від них зізнанняУ підсумку ініціаторам заходу довелося відмовитися від своєї ідеї.

Замість концерту 7 квітня на каналі Дождь у прямому ефірі відбудеться телемарафон, присвячений Борису Нємцову.

"Це не буде мітинг, ми вирішили, що обговорювати на 40 днів версії вбивства не дуже правильно. Це будуть людські історії від соратників і друзів Бориса Юхимовича, а музиканти будуть грати. Ті, хто не зможе бути присутнім у студії, записують номери", - говорить Козирєв.