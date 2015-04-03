Нетаньяху заявив Обамі, що угода з Іраном загрожує подальшому існуванню Ізраїлю

У відповідь Нетаньяху, як повідомив представник уряду Ізраїлю Марк Регев заявив Обамі: "Досягнута на такій основі угода загрожує подальшому існуванню Ізраїлю", - передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ізраїльські офіційні особи у своїх коментарях назвали угоду з Іраном "небезпечною" та "історичною помилкою".

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Раніше Нетаньяху опублікував повідомлення у "Твіттері": "Будь-яка угода має істотно скоротити здатність Ірану до створення ядерної зброї та припинити терористичну й агресивну політику".

Раніше Барак Обама назвав досягнуте взаєморозуміння з Іраном історичним, однак наголосив, що виконання прийнятих Іраном зобов'язань буде підлягати доскональній перевірці. "Якщо Іран стане шахраювати, світ дізнається про це", - наголосив він.

Заяву Обами було передано у прямому ефірі іранського державного телеканалу IRINN.

Повідомляється, що у зв'язку із підписанням рамкової угоди щодо ядерної програми жителі Тегерана влаштували святкування на вулицях.