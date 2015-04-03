У ресторані Варшави знайшли "прослушку" напередодні зустрічі міністрів оборони Польщі та Нідерландів

Як передає кореспондент УНІАН у Варшави, міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк заявив, що спецслужби виявили пристрій під час рутинної перевірки приміщення до того, як туди прибули політики. "Я б погано почувався, якби розмова була записана. Було б мені соромно, що ми не змогли підготуватися. Натомість у цьому випадку ми змогли підготуватися, і це найважливіша інформація для мене та громадської думки", - сказав Сємоняк в ефірі TVN24.

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За його словами, всі важливі розмови проводяться у спеціально підготовлених місцях. "Міністри оборони велику увагу приділяють питанням конфіденційності та знають, коли і як розмовляти", - зазначив Сємоняк.

Влітку 2014 року в Польщі вибухнув скандал після оприлюднення розмов ряду високопосадовців, записаних у ресторанах Варшави. Під час цих розмов обговорювались незаконні оборудки.